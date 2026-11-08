Ефимов: в Москве в 2026 году возвели и реконструировали 20 соцобъектов

С начала текущего года за счет средств городского бюджета в столице было возведено и реконструировано 20 объектов для размещения школ, детсадов, образовательного комплекса, отделения полиции, учреждений здравоохранения, культуры и досуга, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здания построены на востоке, севере, северо-западе, западе, юго-востоке, северо-востоке, в центре столицы, а также в Троицком и Новомосковском административных округах.

«Развитие городской среды остается одним из ключевых приоритетов столицы: жителям важно иметь доступ к качественной инфраструктуре — от образовательных и медицинских учреждений до площадок для творчества и досуга. С января по октябрь 2026 года в Москве за счет средств городского бюджета возвели и реконструировали 20 объектов общей площадью около 300 тысяч квадратных метров. Среди них Центральный Московский ипподром, возрожденный по поручению президента России, картинная галерея Василия Нестеренко, школы, образовательный комплекс и детские сады, корпуса больницы, поликлиники, а также культурно‑досуговый центр со школой искусств. Все объекты оснащены современным оборудованием и соответствуют высоким стандартам качества», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома — один из самых масштабных проектов, реализация которого завершилась в этом году. В рамках работ был отреставрирован главный корпус — объект культурного наследия регионального значения. Специалисты усилили фундамент, восстановили кирпичную кладку, полностью заменили инженерные системы, привели в порядок декоративные элементы фасада и интерьеров. В результате в Беговом районе создан конноспортивный кластер мирового уровня.

В Бутырском районе построено здание картинной галереи Василия Нестеренко площадью 5,4 тыс. кв. м.

В Печатниках возвели культурно-спортивный центр площадью почти 2 тыс. кв. м. Тут предусмотрены помещения для работы секций, кружков, студий, проведения культурных, спортивных мероприятий и мастер-классов.

В районе Лосиноостровский построили современное четырехэтажное здание отдела полиции площадью более 6 тыс. кв. м. На территории созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников полиции.

Известно, что возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».