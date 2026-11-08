USD
Доллар США
82,75
0.75 %
EUR
Евро
92,39
0.22 %
CNY
Китайский Юань
12,31
0.36 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,53
0.75 %

Зарево видно издалека: пожар вспыхнул в коттеджном поселке в Новой Москве

Происшествия

В Новой Москве произошел сильный пожар. Зарево видно с большого расстояния, сообщает «МК: срочные новости».

Огонь вспыхнул в коттеджном поселке «Радужный». Горит частный дом.

При этом под угрозой оказались и соседние строения.

Ранее пожар случился вблизи премиального жилого комплекса «Тате» в Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.