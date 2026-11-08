Зарево видно издалека: пожар вспыхнул в коттеджном поселке в Новой Москве

В Новой Москве произошел сильный пожар. Зарево видно с большого расстояния, сообщает « МК: срочные новости ».

Огонь вспыхнул в коттеджном поселке «Радужный». Горит частный дом.

При этом под угрозой оказались и соседние строения.

Ранее пожар случился вблизи премиального жилого комплекса «Тате» в Москве.

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