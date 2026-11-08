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МИД Ирана объяснил паузу в контактах с США

Пауза в посреднических контактах между Ираном и США возникла из-за итогов промежуточных выборов в американский Конгресс. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает ТАСС .

По его словам, уже несколько дней после выборов 3 ноября поездки посредников не осуществлялись.

«Нужно некоторое время, чтобы обстановка стала благоприятной для их возобновления», — отметил Арагчи.

Ранее президент США Дональд Трамп организовал первое после выборов совещание по Ирану.

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