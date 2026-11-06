Трамп организовал первое после выборов совещание по Ирану

Президент США Дональд Трамп провел первое после промежуточных выборов совещание, посвященное дальнейшим действиям в отношении Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

По данным СМИ, в четверг Трамп и его ключевые советники по нацбезопасности впервые после выборов обсудили Иран в рамках еженедельного брифинга по разведке.

Одним из сигналов того, что США могут возобновить удары, станет прибытие третьей авианосной ударной группы ВМС США на Ближний Восток. Источник сообщил журналистам, что авианосец «Теодор Рузвельт» с пятницы несколько дней проведет в Сингапуре, а на Ближний Восток прибудет не раньше середины ноября.

Ранее американский лидер заявил, что закончит войну с Ираном, как только захочет.

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