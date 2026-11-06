сегодня в 06:16

Более 21 тысячи жителей Владивостока лишились воды и отопления после аварии

Во Владивостоке более 21 тысячи жителей 98 многоквартирных домов остались без отопления и горячего водоснабжения. Причиной стало аварийное отключение из-за повреждения коммунальных сетей, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В частности, отключение распространилось на дома в районе Партизанского и Океанского проспектов, проспектов Острякова и Красного Знамени, улиц Советской, Алеутской, Нерчинской и других.

В связи с произошедшим прокуратура начала проверку. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей.

Ход работ по восстановлению коммунальных услуг также находятся на контроле ведомства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.