Ужасы нашего холодца: какие бактерии могут поселиться в блюде

«Холодец — достаточно питательное блюдо для бактерий, туда добавляют и мясо, и сухожилия. В лабораториях на мясном бульоне иногда специально разводят бактерий. Холодец является очень питательной и хорошей средой для различных бактерий. Они могут быть разными, но чаще всего встречаются стафилококки, сальмонеллы естественно, они очень любят такие продукты, могут быть клостридии», — сказала Соломатина.

Сколько хранится холодец?

Свежесваренный холодец может храниться в холодильнике около трех суток. Примечательно, но добавление в блюдо ингредиентов, борющихся с бактериями (уксус, чеснок и т. д.), почти не помогает.

День холодца

День холодца отмечается в России 7 ноября как неофициальный кулинарный праздник, посвященный традиционному русскому блюду. Дату выбрали неслучайно: раньше блюдо появлялось на столах после наступления холодов. Холодец — это мясной бульон, загустевший до состояния желе. Первые упоминания о нем встречаются в источниках XVI века. Тогда блюдо подавали на княжеских пирах после долгих зимних охот. Известно, что Петр I любил начинать обед со студня с солеными огурцами и квашеной капустой. Сейчас холодец — одно из самых узнаваемых блюд русской кухни.

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