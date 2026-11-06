В Екатеринбурге неадекват разгромил парковку самокатов после неудачной кражи

В Екатеринбурге парень устроил погром на парковке для самокатов и велосипедов. Его разыскивают, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел вечером 5 ноября на улице Белинского. Неадекватный горожанин сначала зашел в магазин, где, по словам сотрудников, устроил потасовку с попыткой кражи.

После неудачи он начал крушить все вокруг магазина. Под горячую руку попали и СИМы. Пострадал также электровелосипед — у него разбиты несколько деталей.

Владелец транспортного средства теперь разыскивает агрессора, чтобы взыскать с него ущерб.

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