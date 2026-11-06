Ложная эмоция отвращения: почему некоторые люди ненавидят холодец

Эмоция отвращения — это защитная функция на опасную еду, у некоторых людей она ложно срабатывает на холодец, сообщил РИАМО психолог Никита Иванов.

Холодец можно или любить или ненавидеть, бытует такое мнение. Для одних это желеобразное блюдо — главное украшение праздничного стола и вершина кулинарной мысли, а прочих начинает воротить от одного вида. Однако есть разница между отвращением и просто не нравится.

«У отвращения есть защитная функция: оно помогает избегать потенциально опасной пищи, но работает этот механизм не слишком точно. Иногда достаточно непривычной текстуры или неприятной ассоциации, чтобы организм отреагировал на совершенно безопасную еду. Конечно, многое зависит от привычек, семейного опыта и индивидуальной чувствительности. Для одного холодец связан с праздниками и бабушкиной кухней, а для другого это непонятная холодная масса, которую почему-то предлагают съесть», — сказал Иванов.

Психолог уточнил, что отвращение можно побороть. Для этого нужно постепенно и без принуждения знакомиться с проблемным блюдом. Так можно избежать отвращения к холодцу и прочим гастрономическим изыскам, но не полюбить.

«Возникает вопрос: а зачем обязательно его любить? Если отвращение серьезно ограничивает питание, с этим стоит разбираться. Но если человек просто не ест холодец, никакой психологической проблемы в этом нет», — заключил психолог.

7 ноября отмечается День холодца. Дата посвящена известному мясному блюду, которое появилось еще в древние времена. Первые упоминания блюда в России встречаются в XVI веке, например, в книге «Домострой». Этот день — отличный повод полакомиться холодцом.

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