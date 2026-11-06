Молитва и милостыня: что делать в Дмитриевскую родительскую субботу

7 ноября православные христиане будут отмечать Дмитриевскую родительскую субботу. В этот день совершается особое поминовение усопших, сообщил РИАМО наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря, игумен Варфоломей (Коломацкий).

Праздник приходится на субботний день перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который отмечают 8 ноября по новому стилю.

По церковному преданию, великий князь Дмитрий Донской после возвращения с Куликовской битвы по совету преподобного Сергия Радонежского установил особый день поминовения воинов, павших в сражении. Сначала Дмитриевская суббота была днем памяти воинов, но со временем стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных.

«Чтобы помянуть своих почивших родственников церковно, необходимо прийти в храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы. В это время совершается великая панихида, или парастас. Все тропари, стихиры, песнопения и чтения парастаса посвящены молитве за умерших. Утром в саму поминальную субботу совершается Божественная литургия», — отметил игумен.

По его словам, необходимо помнить, что молитва за усопших — это главная и неоценимая помощь отошедшим в мир иной. Покойник не нуждается по большому счету ни в гробе, ни в могильном памятнике, — это только дань традициям, пусть и весьма благочестивым.

«Но вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в поминовении близких и Церкви, ибо не может сама творить добрых дел. Поэтому, помимо молитвы за усопших, не следует забывать о милостыне: это может быть помощь храму или монастырю, поддержка нуждающимся, подаяние обездоленным», — заключил наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря.

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