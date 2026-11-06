В Приморье насмерть сбили краснокнижного дальневосточного леопарда

Животное перепрыгнуло через ограждение и выбежало прямо перед машиной. Водитель попытался уйти от столкновения и выкрутил руль, из-за чего автомобиль перевернулся и вылетел в кювет.

В результате мужчина получил травмы, а леопард погиб.

Дальневосточный леопард — один из самых редких хищников в мире, сейчас их насчитывается всего 223 особи.

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