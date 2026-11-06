Смех сквозь выгорание: как шутки об увольнении выдают проблемы в коллективе

Постоянные шутки сотрудников об увольнении, бессмысленных задачах и переработках могут свидетельствовать о накопившемся недовольстве и проблемах с мотивацией, сообщила РИАМО бизнес-психолог, руководитель онлайн-школы «Академия психологического мастерства ПАЗЛ» Екатерина Боронкина.

«Если большая часть юмора посвящена бессмысленным задачам, хроническим переработкам, клиентам или руководству, это может быть способом выразить недовольство, которое нельзя озвучить прямо», — объяснила Боронкина.

Особенно насторожить руководителя должны повторяющиеся шутки об увольнении, бессилии и полном равнодушии к результатам работы. В таких случаях стоит не запрещать сотрудникам шутить, а разобраться с нагрузкой и мотивацией команды.

Иногда повторяющаяся шутка сообщает о состоянии коллектива точнее, чем формальный опрос: люди уже говорят о проблеме, просто пока делают это в форме, которая кажется им более безопасной.

Юмор может не только указывать на проблемы, но и создавать их. Особенно опасны насмешки над внешностью, возрастом, здоровьем, национальностью или личной жизнью конкретного сотрудника. Руководителям следует быть осторожнее с подобными шутками из-за разницы в статусе. Подчиненный может смеяться не потому, что ему весело, а из страха показаться нелояльным.

«Поэтому руководителю безопаснее шутить над ситуацией или над собой, но не делать объектом юмора сотрудника», — пояснила эксперт.

В то же время неформальное общение само по себе не подрывает авторитет начальника. Проблемы возникают, когда руководитель начинает заменять шутками управленческие решения, обесценивать серьезные вопросы или избегать сложных разговоров.

Эксперт заключила, что в здоровом коллективе сотрудники могут доброжелательно шутить друг с другом и с руководителем, не опасаясь открыто сказать, что какая-то шутка им неприятна. Если же объектом постоянных насмешек становится один человек, это может указывать на напряженные отношения внутри команды.

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