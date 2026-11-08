Жители Рыбинска жалуются на коммунальный коллапс в городе

В Рыбинске в Ярославской области коммунальный кризис: горожане жалуются на перебои с отоплением и частые прорывы труб . Л юди вынуждены использовать электрообогреватели и платить за коммунальные услуги вдвое больше обычного, сообщает SHOT .

Местные жители рассказали, что проблемы появились еще в октябре, когда начался отопительный сезон. Котельная «Веретье» не закончила ремонт двух котлов, в результате чего около 227 домов остались без горячей воды.

Сейчас, по словам горожан, отопление, хоть и с перебоями, работает в центре города, на Горе и Мехзаводе. В Зачеремушном районе и Веретье ситуация остается сложной. В районах Мариевки и Гагаринского постоянно прорывает трубы.

Жители жалуются, что после возвращения с работы ходят дома в теплых вещах и куртках. При этом платежки за октябрь пришли без перерасчета. Коммунальные службы не справляются с авариями, город раскопан. На этой неделе одна из школ осталась без отопления, учебные дни сократились.

В конце октября местные власти объявили о подключении всех домов. Губернатор Ярославской области поручил скорректировать платежки за отопление. Однако горожане утверждают, что проблема не решена полностью: вчера в Рыбинске снова заметили фонтан из прорванной трубы. Люди обратились в «Ярославский водоканал», но получили лишь отписки. Следователи возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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