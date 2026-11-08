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Десятилетний мальчик погиб, катаясь на квадроцикле в Ленобласти

Десятилетний мальчик разбился, катаясь на квадроцикле в Ленинградской области, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошел в населенном пункте Замостье. Школьник за рулем квадроцикла не справился с управлением, врезался в линию электропередач, после чего улетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

11-летнего пассажира экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести

Ранее подросток пытался убить одноклассника кирпичом в Ленинградской области. Школьник задержан, его хотят отправить под стражу.

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