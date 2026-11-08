Россиян массово депортируют из Индии из-за ужесточения иммиграционного контроля

В Индии троих уже выслали в РФ, еще троих готовят к отправке из-за ужесточения иммиграционного контроля, сообщает Mash .

Сотрудники иммиграционной службы проверяет частный сектор и гостевые дома в Мандреме, Кериме и Пернеме, где любят селиться туристы. Во время спецрейда в Кериме выявили пятерых иностранцев, включая россиян. Все они теперь ждут депортацию.

Уже выдворенные из страны мужчины просрочили туристические визы. Также двое ранее были осуждены, третий до отправки в Россию находился в центре временного содержания.

Еще от отелей, гостевых домов и арендодателей в Индии требуют передавать сведения о заселении граждан других стран по форме C-Form в течение 24 часов. Сведения об их выезде следует обновлять оперативно.

Рейды связаны с ужесточением иммиграционного контроля — так индийские власти борются с преступностью и незаконным бизнесом. За последние месяцы с Гоа депортировали 160 иностранцев, среди них — десятки граждан РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.