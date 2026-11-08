Актер Азиз Ахмедов умер от рака в 34 года

Актер Молодежного театра на Булаке в Казани Азиз Ахмедов скончался на 35-м году жизни. Последний год артист боролся с онкологическим заболеванием, сообщается на сайте театра.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в нашем театре траур — ушел из жизни Азиз Ахмедов, которого мы все знали и любили», — говорится в сообщении.

О тяжелом состоянии Ахмедова стало известно осенью. На лечение Азиза требовалось собрать 2,5 млн рублей. В середине октября коллеги обратились к зрителям с просьбой помочь финансово. Актер проходил лечение в Индии, но болезнь продолжала прогрессировать.

За годы работы в театре Азиз Ахмедов сыграл в спектаклях «Ханума», «Отель Вегас», «Примадонны», «Удивительный случай», «Боинг-Боинг» и других постановках. Кроме того, в 2023 году он исполнил главную роль в короткометражном фильме «Россия, я люблю тебя».

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