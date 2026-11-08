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ТЦ «Рио» на Большой Черемушкинской улице горит в Москве

Происшествия
David Kashakhi / Фотобанк Лори

Фото - © David Kashakhi / Фотобанк Лори

Торговый центр «Рио» на Большой Черемушкинской улице загорелся в Москве. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщает Kp.ru.

ЧП произошло в воскресенье по адресу: Большая Черемушкинская улица, дом № 1. Загорелась вентиляционная шахта на минус первом этаже.

Силами сотрудников ТЦ удалось эвакуировать более 1,5 тыс. посетителей. На месте происшествия работают городские экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

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