Сеть АЗС «Трасса» закрывается после 30 лет работы

Сеть автомобильных заправочных станций «Трасса» закрылась после 30 лет работы. К настоящему моменту все заправки закрыты, сообщает «Интерфакс» .

Из 53 заправок «Трасса», которые принадлежат ПАО «Евротранс», ни одна не работает. Около 1,4 тыс. сотрудников отправлены в вынужденный простой с выплатой двух третей зарплаты. Однако из-за ареста счетов компании выплаты задерживаются.

Кроме того, недоступны сайт, личный кабинет в мобильном приложении и пополнение топливных карт. Звонок на «горячую линию» сети приводит к сообщению «соединение невозможно».

ПАО «Евротранс» грозит процедура банкротства. В I полугодии текущего года выручка компании снизилась на 28,5% (76,6 млрд рублей), а чистый убыток составил 5,7 млрд рублей. «Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС столицы и Московской области.

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