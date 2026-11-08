Российский айтишник устроил дебош в тайском отеле и убил мужчину лопатой

Московский айтишник устроил голый дебош в отеле в Таиланде. Он выпал из окна и убил лопатой местного жителя, который пытался его угомонить, сообщает Mash .

Рано утром 7 ноября россиянин в горячке начал бегать голышом по перилам балкона, причем в кондо он забрался нелегально. В какой-то момент мужчина не удержался и упал на улицу. К нему сразу подбежал хозяин жилья с лопатой, который попытался прогнать неадекватного айтишника. В ответ российский турист отобрал лопату и одним ударом убил мужчину, затем начал избивать его сына.

Полицейские сделали пострадавшему искусственное дыхание. Таец находится в коме в госпитале, у него черепно-мозговая травма. По словам докторов, ситуация у пациента безнадежная.

Россиянина закрыли в полицейском участке. По его словам, из той ночи он не помнит ничего. 8 ноября в Паттайе пройдет суд. Ему вменяют две уголовные статьи: проникновение в чужое жилье и покушение на убийство.

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