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Пригласили работать няней: девушку изнасиловали в квартире в Петербурге

Происшествия
РИАМО, Пелагия Тихонова

Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

26-летнюю девушку удерживали в квартире в Санкт-Петербурге и изнасиловали после приглашения на работу няней, сообщает «112».

Пострадавшая пришла на собеседование в квартиру на Пейзажной улице. Она рассказала, что двое мужчин не выпускали ее из помещения, а также заставляли пить спиртное. Позже один из них изнасиловал ее и забрал у девушки документы.

Утром пострадавшая смогла сбежать и обратиться в полицию. Ее направили на медобследование.

Двоих мужчин задержали. Обстоятельства данного инцидента сейчас проверяют следователи.

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