Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной озвучила последнюю волю матери

Актриса скончалась 6 ноября на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. За Федосеевой-Шукшиной ухаживала ее младшая дочь Ольга. Помимо этого, она следила и за семейной библиотекой, находящейся в мемориальной четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, дом № 5.

По словам Ольги, прощание с Лидией Николаевной состоится 11 ноября в 12:00 в храме Воскресения Словущего. Затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

«Мама понимала и знала, что квартира останется. И она видела, с каким трепетом и уважением я отношусь к архиву, к кабинету Василия Макаровича. Я всегда поддерживала порядок. Поэтому в последние годы мы обсуждали, как увековечить память», — поделилась 58-летняя Ольга Шукшина.

Она добавила, что речь идет не про музей, так как дом, в который семья въехала в 1971 году, многоквартирный. На фасаде дома установлена мемориальная доска в честь Василия Шукшина. Обсуждалось создание мемориальной комнаты или квартиры.

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