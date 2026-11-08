USD
Доллар США
82,75
0.75 %
EUR
Евро
92,39
0.22 %
CNY
Китайский Юань
12,31
0.36 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,53
0.75 %

Женщину ранили в голову при стрельбе в Ингушетии

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Карабулаке в Ингушетии женщину ранили в голову при стрельбе, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Предварительно, стреляли из свадебного кортежа.

Специалисты устанавливают личность стрелявшего и обстоятельства инцидента, рассказали в местной полиции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.