Женщину ранили в голову при стрельбе в Ингушетии Происшествия 08 ноября 2026 17:54 Фото - © Медиасток.рф

В Карабулаке в Ингушетии женщину ранили в голову при стрельбе, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Предварительно, стреляли из свадебного кортежа. Специалисты устанавливают личность стрелявшего и обстоятельства инцидента, рассказали в местной полиции. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.