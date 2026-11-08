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Посольство РФ в Польше: россиянка ранена, а не погибла из-за стрельбы в Кракове

По последним сведениям, состояние россиянки, получившей ранение в результате стрельбы 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова, медики оценивают как стабильное, сообщает посольство РФ в Польше.

Ранее СМИ писали, что во время стрельбы была убита гражданка РФ.

Как уточнили в посольстве, распространяемая в некоторых СМИ информация о гибели гражданки России не соответствует действительности.

Дипмиссия поддерживает связь с родственниками пострадавшей. Также дипломаты внимательно следят за состоянием ее здоровья и находятся в постоянном контакте с профильными медучреждениями Кракова.

О других пострадавших россиянах польские власти не сообщали.

7 ноября мужчина открыл стрельбу на Главной площади Кракова, а затем проехал почти 1,5 км, беспорядочно стреляя в прохожих. Погибли шесть человек. Злоумышленником оказался 25-летний гражданин Польши. Позднее в его доме нашли еще троих убитых.

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