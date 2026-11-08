Экс-депутат Госдумы Пахолков извинился перед танцовщицей из Волгодонска

Экс-депутат Госдумы Олег Пахолков извинился перед танцовщицей из Волгодонска за оскорбления. При этом он обвинил девушку в неподобающем поведении, осудив ее танцы.

Танцовщица из Волгодонска заявила, что бывший депутат Госдумы и предприниматель Олег Пахолков оскорбил ее в комментариях в соцсетях. Пахолков раскритиковал физическую форму девушки.

«Я сам жирный, 30 лет страдаю ожирением и никогда не стал бы оскорблять людей с лишним весом. Приношу извинения и за использование слова „писюнчик“. Это было недостойно», — сказал Пахолков на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Однако затем бизнесмен начал объяснять девушке, что «женский дэнсхолл» «смахивает на секту, которая противоречит традиционным российским ценностям, и ведет к уничтожению женского здоровья, института семьи и морали».

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