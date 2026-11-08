«Пососать не дам»: экс-депутат Госдумы оскорбил россиянку в соцсетях

Танцовщица из Волгодонска заявила, что бывший депутат Госдумы и предприниматель Олег Пахолков оскорбил ее в комментариях в социальных сетях.

Анна рассказала, что опубликовала видео с танцами, под которым экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» оставил оскорбительный комментарий.

«Столько лишнего жира и отсутствия женственности. Такой страшно писюнчик показывать, сломает», — написал Пахолков.

Анна утверждает, что Пахолков заметил ее возмущение, но вместо извинений продолжил в том же духе. В своих ответах подписчикам Анны он критиковал их внешность, рассказывал о своих сексуальных предпочтениях и рассуждал, кому бы он «дал пососать», а кому нет.

«Я считаю недопустимым, когда человек с политическим прошлым и медийным влиянием позволяет себе подобное общение с женщинами», — возмутилась девушка в соцсетях.

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