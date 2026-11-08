Умер внук основателя Porsche Герхард Порше

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Австрийский предприниматель и внук основателя автомобильной династии Фердинанда Порше Герхард Порше скончался в возрасте 88 лет, сообщается на сайте похоронного бюро Schoosleitner Bestattung.

«Герхард Порше умер 30 октября 2026 года в возрасте 88 лет в кругу семьи», — говорится в сообщении.

Информации о причинах его смерти не приводится.

Предприниматель прославился благодаря своим проектам в австрийской федеральной земле Каринтия. В небольшом городке Санкт-Сальватор он открыл музей автомобилей в 2010 году. В коллекции музея представлены редкие модели Porsche, Rolls-Royce и Bentley, а также гоночные автомобили, тракторы, мотоциклы и мотороллеры.

Также Герхард Порше развивал долину Метницталь. Одним из его проектов была реконструкция старой гостиницы Seppenbauer. Он превратил ее в современный гостиничный комплекс с рестораном, сауной, фитнес-центром и конференц-залами. Позднее отель получил название Das Salvator — Iris Porsche Landhotel, в честь супруги предпринимателя Ирис Порше.

Герхард был внуком основателя автомобильной династии Фердинанда Порше и братом Вольфганга Порше, который возглавляет наблюдательные советы Porsche AG и Porsche Automobil Holding SE. Герхард предпочитал непубличный образ жизни.

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