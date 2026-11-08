Россиянка продала свой зуб в интернете после удаления

Дарья рассказала, что в соцсетях опубликовала reels с историей о том, что после удаления свои зубы можно продать в интернете. Их обычно покупают студенты-стоматологи для отработки своих навыков. Сразу же после публикации ей написала девушка с просьбой выкупить зуб.

«Я его продала за 1,5 тыс. рублей. Получается, отбила практически половину стоимости удаления», — заявила пользователь maltseva.da в соцсети.

По словам Дарьи, она даже не успела выставить объявление о продаже в интернете. Оказалось, что «деньги могут приходить из очень необычных источников».

«Почему я узнала об этом только сейчас», «Так вот для чего я собирала зубы своих детей», «Вот почему зубные их сейчас не отдают, когда просишь», «Где Вы раньше были? Я столько молочных зубов выбросила», «Записала, у ребенка как раз скоро зубы будут выпадать», — пишут в комментариях пользователи.

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