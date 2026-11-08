Количество вспышек на Солнце за сутки повторило рекорд XXI века

На Солнце за 7 ноября зафиксировали 29 вспышек, это повторение рекорда звезды, начиная минимум с 2000 года, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Аналогичное число вспышек регистрировали на Солнце 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года. А вот рубеж в 30 вспышек за сутки по московскому времени звезда в текущем веке не переходила еще ни разу.

Уникальность ситуации 7 ноября в том, что все вспышки зарегистрированы в одной- группе пятен № 4566, она сейчас находится в центре солнечного диска. Вспышки преимущественно являлись обычными и относились к категориям C и M.

При этом ситуация, когда звезда переходит в режим массовости вспышек, подразумевает, что она не накапливает энергию для рекордных взрывов. В этом смысле такой режим можно считать благоприятным для Земли, потому что вместо одного-двух экстремально сильных взрывов Солнце растрачивает энергию на множество событий, но уже меньшей мощности.

Все три дня с рекордным количеством вспышек относятся к текущему солнечному циклу, который начался в 2020 году. До этого в двух циклах XXI века звезда предпочитала сильные взрывы. В первые 20 лет столетия произошли самые сильные вспышки на Солнце, пока звезде их повторить не удалось.

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