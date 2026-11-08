«Сиськи подбери, епта»: москвич хочет отобрать 8-месячную дочь у бывшей жены

Житель Москвы пытается отобрать 8-месячную дочь у бывшей жены после развода. В браке мужчина неоднократно поднимал руку на супругу.

Москвичка Екатерина рассказала в соцсетях, что без памяти влюбилась в Богдана (имя изменено), но красивая история любви продлилась недолго. Во время кормления 4-месячной малышки со стороны мужа последовал жесткий психологический прессинг, физическая агрессия и прямая угроза безопасности.

По словам девушки, она начала звать на помощь, после чего Богдан сбежал, прихватив с собой телефон, чтобы стереть аудиозапись семейного конфликта. Но удалить запись не удалось из-за пароля на смартфоне. После очередного скандала из-за якобы плохой физической формы Екатерины, Богдан выгнал супругу с ребенком из дома. Через некоторое время Екатерина вернулась за личными вещами, но вновь столкнулась с физическим давлением.

«Ты себя в зеркало видела? Сиськи подбери, епта. Спортом займись!» — говорил мужчина.

Когда Богдан выяснил, что жена сняла побои и подала официальное заявление в правоохранительные органы, он решил, что ребенок должен жить с ним.

Сначала на судебных заседаниях звучали просьбы о примирении, но сразу после официального расторжения брака последовал иск в столичный суд. Требование — оставить 8-месячную грудную дочь с отцом и взыскать с Екатерины алименты. Сейчас дочь живет с Екатериной, а Богдан не помогает семье финансово.

«Следующее заседание назначено на 19 ноября. Я буду до последнего бороться за свою доченьку!» — написала Екатерина в соцсетях.

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