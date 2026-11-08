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На Байкале стартовала комплексная экспедиция по исследованию нерпы

Фонд «Озеро Байкал» при поддержке Президентского фонда природы начал комплексную кругобайкальскую экспедицию по исследованию байкальской нерпы — единственного млекопитающего озера и одного из важнейших индикаторов состояния его экосистемы. Размер гранта фонда составляет 17 234 080 рублей, сообщила пресс-служба Президентского фонда природы.

Специалисты исследуют животных по всей акватории Байкала, картируют места их залегания, изучают перемещения и состояние здоровья нерп из разных частей озера. Для наблюдений используются современные методы, в том числе спутниковые передатчики.

Результатом работы должны стать научно обоснованные рекомендации по снижению воздействия туристической, судоходной и другой деятельности на ключевые места обитания байкальской нерпы.