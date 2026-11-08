Россиянка только похоронила маму, а банк уже названивает и требует долг

Россиянка Рита рассказала в своем блоге, что после похорон мамы на следующий день банк стал требовать с нее долг умершей и угрожать судом.

«Не стыдно? Вы так относитесь к семьям своих клиентов? Меня просто морозит уже от бесчеловечных людей, которым плевать на всех, кроме себя», — подчеркнула Рита.

Она отметила, что после смерти мамы написал в банк заявление с просьбой проконсультировать ее по поводу долга. Ей ответили отпиской и обещали перезвонить. Но сотрудник, который позвонил на следующий день после похорон, стал сразу угрожать судом девушке, хотя она даже не вступила в наследство.

По ее словам, очень странная политика банка или инициатива самого сотрудника давить на человека, находящегося в горе.

Подписчики поддержали девушку и отметили, что в данном случае банк совсем неправ. Также добавили, что у банков нет моральных принципов.

«Пусть подают, ждите полгода и входите в наследство. Если поедут в суд, вы выиграете», — сказал один из комментаторов.

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