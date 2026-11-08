Тело не нашли: уральца посадили за убийство школьницы в 90-е, но есть нюанс

В Талице Свердловской области многодетного отца Игоря Рухлова посадили за убийство 9-летней школьницы в 1999 году. Сначала уралец дал признательные показания, но позднее признался, что оговорил себя под давлением, сообщает Е1.RU со ссылкой на адвоката.

7 августа 1999 года маленькая Лена Пергушева вышла из дома в поселке Кузнецовский и исчезла. Начались масштабные поиски, но результатов они не дали. По одной из версий, которую проверяли следователи, семья отправилась в лес за ягодами, оставив девочку дома. Однако она не стала сидеть на месте и тоже отправилась в лес. Когда Лена встретилась с близкими, ее прогнали домой, но девочка пропала. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело, но расследование на долгие годы зашло в тупик из-за отсутствия улик.

Вскоре у следователей появилась новая версия событий. Они считают, что Лену похитил преступник, который расправился с ней, потому что девочка была свидетельницей по уголовному делу. По их мнению, девочка видела, как двое местных жителей силой усадили в машину мужчину, которого позже нашли обезглавленным. Лена дала показания против них в суде. Следователи полагают, что ее убили из мести.

Выяснилось, что в 1999 году убитый мужчина изнасиловал женщину. Об этом узнал сын потерпевшей, после чего решил отомстить. На подмогу он взял своего друга. Вместе они затолкали предполагаемого насильника в машину и увезли. Позже его убили топором.

Отец пятерых детей Игорь Рухлов до задержания работал на частном предприятии в Первоуральске. До этого он привлекался к уголовной ответственности за разные преступления. По словам матери убитой девочки, Рухлов дружил с убийцами мужчины. Приговор им вынесли в первых числах августа, а 7 числа пропала Лена.

По одной из версий, Игорь дружил с убийцами. По другой — девочка могла дать показания и на самого Рухлова, поэтому он «устранил» свидетеля. В 2019 году Рухлова проверяли на полиграфе. Тогда следствие не нашло оснований для его задержания. Но летом 2025-го к Игорю вновь нагрянули силовики, после чего он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

При этом адвокат Ринат Валишин обжаловал приговор своему подзащитному и утверждает, что первые показания Игорь дал под давлением силовиков. На его теле были обнаружены ушибы и ссадины. Рухлова судили за убийство девочки, но факт гибели ребенка не установлен, так как тело так и не нашли. Кроме того, показания свидетелей не имеют никакой доказательной базы.

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