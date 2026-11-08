Камера не работала: мужчина умер в фитнес-клубе, но непонятно, что произошло

Жительница Самары Лина рассказала в своем блоге, что ее 45-летний отец умер на тренировке в фитнес-клубе, но семья не знает, почему, камеры в этот день не работали.

По словам девушки, мужчина ходил на тренировки дважды в неделю. Но в сентябре его не стало.

«К сожалению, я и моя семья по сей день не знаем, что произошло, было ли это сердце или что иное, потому что род смерти не установлен», — отметила Лина.

Она добавила, что видеозапись они посмотреть не могут, так как установленные в клубе камеры не работали. Поэтому семья может только догадываться, что случилось по рассказам очевидцев.

Россиянка считает, что камеры в спортучреждениях должны стоять и работать, это следует закрепить на законодательном уровне.

«Это не про недоверие, а про безопасность, ответственность и возможность разобраться в обстоятельствах, если вдруг случится непоправимое. Пусть камеры станут дополнительной защитой для каждого, кто приходит заниматься спортом, и спокойствием для их близких», — подчеркнула девушка.

Подписчики посочувствовали девушке, а также отметили, что если клуб удалил записи за этот день, то можно подозревать что в данном случае что-то нечисто. Но также ей напомнили, что в спорте бывают и случайные смерти.

«К сожалению, на тренировках, соревнованиях люди умирали и будут умирать. Причин много, в первую очередь, проблемы со здоровьем, потом травмы. С годами надо уходить в более щадящие виды спорта. Те же беговые лыжи (хотя и здесь бывают летальные случаи)», — написал один из комментаторов.

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