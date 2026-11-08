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ChatGPT начал массово банить аккаунты пользователей за VPN

Общество
Илья Старков / Фотобанк Лори

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

В Сети по всему миру люди пожаловались на массовые блокировки аккаунтов ChatGPT за использование VPN, сообщает Mash.

Пользователям GPT Pro с премиум подпиской за 200 долларов в месяц начали приходить баны без предупреждений.

Пользователи теряют доступ к истории переписок, заметкам и другим сохраненным материалам. Волна этих блокировок может быть связана с частой сменой IP-адресов из-за включенного VPN.

Официальную причину блокировок OpenAI не называла. Компания только сослалась на «возможные нарушения правил».

Кроме того, поддержка ChatGPT отклоняет любые апелляции.

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