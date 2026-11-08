ChatGPT начал массово банить аккаунты пользователей за VPN
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
В Сети по всему миру люди пожаловались на массовые блокировки аккаунтов ChatGPT за использование VPN, сообщает Mash.
Пользователям GPT Pro с премиум подпиской за 200 долларов в месяц начали приходить баны без предупреждений.
Пользователи теряют доступ к истории переписок, заметкам и другим сохраненным материалам. Волна этих блокировок может быть связана с частой сменой IP-адресов из-за включенного VPN.
Официальную причину блокировок OpenAI не называла. Компания только сослалась на «возможные нарушения правил».
Кроме того, поддержка ChatGPT отклоняет любые апелляции.
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