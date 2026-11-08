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Мурманчанин мог выкинуть женщину из окна гостиницы в Петербурге

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали ранее судимого жителя Мурманской области после падения его спутницы из окна гостиницы, сообщает «Фонтанка» .

В районе 5 часов утра в воскресенье прохожие вызвали экстренные службы к дому № 7 по Гончарной улице. Под окнами гостиницы обнаружили окровавленную женщину.

Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице.

Силовики задержали спутника женщины. Мужчина был пьян. Его доставили в отдел полиции. Жителя Мурманска подозревают в том, что он намеренно вытолкнул спутницу в окно.

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