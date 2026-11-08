Школьник получил химические ожоги при попытке повторить эксперимент под Ростовом

Восьмилетний мальчик получил химические ожоги лица и глаз после попытки повторить эксперимент из интернета в Ростовской области, сообщает 112 .

Все случилось в населенном пункте Новомирский под Азовом. Во время прогулки один из школьников предложил друзьям провести эксперимент из интернета, чтобы устроить небольшой взрыв. Они смешали в пластиковой бутылке несколько веществ, но ничего не произошло.

Вскоре один из мальчиков пнул бутылку, после чего она взорвалась. В результате юный химик получил химические ожоги лица и обоих глаз. Ребенка госпитализировали в больницу Ростова-на-Дону. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее школьник выстрелил своем другу в глаз из сигнальной ракетницы в Москве. Пострадавшего 12-летнего мальчика экстренно госпитализировали.

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