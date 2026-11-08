Россиянка погибла во время стрельбы в Кракове

Гражданка России погибла в результате стрельбы на площади в Кракове 7 ноября, сообщает ТАСС .

7 ноября мужчина открыл стрельбу на Главной площади Кракова, а затем проехал почти 1,5 км, беспорядочно стреляя в прохожих. Погибли шесть человек. Злоумышленником оказался 25-летний гражданин Польши. Позднее в его доме нашли еще троих убитых.

По информации польского МВД, среди погибших и раненых при стрельбе в Кракове есть граждане России и других стран.

Как пишет SHOT, личность погибшей не обнародовали.

Всего пострадали 15 человек, среди которых есть граждане Великобритании, Австрии, Германии, РФ и Португалии. Двух пострадавших уже выписали из больниц. Нападавший был ранен при задержании, ему сделали операцию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.