Мошенники годами имитировали интернет-магазин для обмана покупательниц

Мошенники годами имитировали честный интернет-магазин, чтобы обмануть покупательниц. Затем они заявили, что перевели деньги клиенток ВСУ, сообщает Baza .

В преддверии холодов сотни россиянок стали жертвами масштабной аферы с фейковым магазином шуб. Злоумышленники не просто создали страницу для сбора денег — они годами создавали видимость настоящего бизнеса, чтобы покупательницы ни в чем не сомневались. Они использовали чужие фото, подделывали отзывы, публиковали отметки реальных клиентов и даже создали аккаунт от имени якобы владелицы шоурума. У магазина были старые публикации, адрес и история «работы».

По словам пострадавших, мошенники годами используют одни и те же аккаунты: меняют название магазина, имя владелицы и тематику, скрывают старые публикации и обманывают новых клиенток.

После разоблачения настоящий владелец украденного аккаунта столкнулся с угрозами от людей, которые ошибочно приняли его за мошенника. При этом фейковый магазин опубликовал сторис, где признался в обмане и заявил, что «деньги покупательниц были использованы для поддержки ВСУ».

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