Песков: сценарий поездки Путина на саммит G20 еще рано обсуждать

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сценарий поездки президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Майами (США) пока рано обсуждать, сообщает РИА Новости .

«Я бы не забегал так далеко. Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

Он добавил, что в период трехсторонних переговоров по Украине в Женеве делегация РФ добиралась до места на самолете 9 часов, хотя до города было относительно небольшое расстояние. При планировании подобных поездок нужно учитывать множество нюансов.

Саммит G20 планируется провести в Майами 14 и 15 декабря. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщал, что Штаты пригласили на него российского лидера.

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