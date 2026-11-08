В Саяно-Шушенском заповеднике зарегистрировали 21 снежного барса

Численность снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике выросла до 21 особи, хотя еще несколько лет назад группировка находилась на грани исчезновения. Проект «Снежный барс — хозяин Саянских гор», который реализует Объединенная дирекция Саяно-Шушенского заповедника и национального парка «Шушенский бор», получил грант Президентского фонда природы в размере 14 млн рублей., сообщила пресс-служба фонда.

К 2017–2018 годам на территории заповедника фактически оставался один самец снежного барса. В 2018–2019 годах специалисты провели первый в мире эксперимент по транслокации ирбиса: в Саяно-Шушенский заповедник перевезли самца и самку из Таджикистана. Животные успешно освоились на новом месте и дали потомство.

Рост численности позволяет ирбисам осваивать новые территории, а специалисты продолжают расширять сеть фотоловушек, проводить полевые исследования и патрулировать места обитания редкого хищника.