Пожар произошел вблизи премиального жилого комплекса «Тате» в Москве
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Пожар произошел вблизи премиального жилого комплекса «Тате» на северо-востоке столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
ЧП произошло в воскресенье днем в районе станции МЦД Марьина Роща. По словам очевидцев, возгорание началось, предварительно, вблизи территории премиального жилого комплекса «Тате».
На опубликованных кадрах видно, как на фоне проезжающих электричек в небо поднимается черный столб дыма.
К настоящему моменту подробностей происшествия нет.
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