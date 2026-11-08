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Пожар произошел вблизи премиального жилого комплекса «Тате» в Москве

Происшествия

Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Пожар произошел вблизи премиального жилого комплекса «Тате» на северо-востоке столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло в воскресенье днем в районе станции МЦД Марьина Роща. По словам очевидцев, возгорание началось, предварительно, вблизи территории премиального жилого комплекса «Тате».

На опубликованных кадрах видно, как на фоне проезжающих электричек в небо поднимается черный столб дыма.

К настоящему моменту подробностей происшествия нет.

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