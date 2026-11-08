Титановая Nokia: в Москве продают коллекцию экс-губернатора Пензенской области

В Москве выставили на продажу коллекцию вещей экс-губернатора-коррупционера Пензенской области Ивана Белозерцева. Среди экспонатов — титановая Nokia 3310, часы с изображением волков и патриотичный подстаканник, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Легендарный Nokia 3310 в лимитированной версии от Gresso продают за 82 тыс. рублей. Корпус выполнен из титана, это 69-й экземпляр из 3310 штук. Еще среди лотов — часы «Молния» с изображением двух волков.

Отдельно продается подстаканник с надписью «Пенза», гербами России и Пензенской области, стаканом и ложкой за 6,5 тыс. рублей.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Ивана Белозерцева к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей за взятку в особо крупном размере. Экс-губернатор получал взятки за покровительство фирмы при заключении госконтрактов.

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