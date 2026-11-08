Reels и неправильное питание: зумеры стали чаще страдать от геморроя

За последние годы зумеры стали в два раза чаще обращаться с жалобами на геморрой. Эксперты связывают это с популярностью коротких видео в соцсетях и неправильным питанием, сообщает SHOT .

Основная причина резкого роста заболеваемости — сидячий образ жизни. Многие пациенты отмечают, что проблемы начались после длительного просмотра видео в туалете. Также влияют неправильное питание и недостаток клетчатки, что может способствовать развитию геморроя.

Сами зумеры советуют друг другу не брать телефон в туалет и не сидеть там долго. Врач-колопроктолог Роман Соркин рекомендует больше двигаться, пить воду и употреблять клетчатку. Если чувствуете боль или видите кровь, обратитесь к специалисту, а не списывайте все на геморрой.

Ранее журнал Playboy провел исследование и выяснил, что зумеры стали реже заниматься сексом и меньше интересоваться им. Поколение Z проявляет меньшую романтическую активность, чем их родители.

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