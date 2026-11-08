Минимум 150 человек пострадали при сходе с рельсов 4 вагонов поезда в Египте
Фото - © Telegram-канал SHOT
Не менее 150 человек пострадали в результате схода с рельсов четырех вагонов пассажирского поезда на севере Египта, сообщает SHOT.
ЧП произошло в воскресенье в городе Эль-Айят на севере страны. Согласно данным местных СМИ, при столкновении двух поездов 4 вагона одного из составов перевернулись.
На опубликованных кадрах видно, как несколько вагонов поезда сошли с рельсов и опрокинулись на бок. На вагонах и вблизи них люди ищут пострадавших.
На место происшествия прибыли более 50 карет скорой помощи. Информация о погибших и причины произошедшего устанавливаются.
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