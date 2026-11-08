Умерла актриса сериала «Метод» Янина Когут

Актриса Янина Когут, которая известна по роли в сериале «Метод», скончалась в больнице после стволового инсульта, сообщает ТАСС .

Она умерла 7 ноября.

«Янина Гордеевна умерла вчера, случился стволовой инсульт, она с 29 октября была в реанимации», — сказал источник в ее окружении.

Янина Когут родилась 7 мая 1951 года в Подольске. Она известна по ролям в фильмах «Брат 2», «Небо. Самолет. Девушка», «Француз», сериалах «Шифр», «Тетя Марта» и «Конец света». В сериале «Метод» артистка сыграла бабушку Грача.

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