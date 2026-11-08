Лучше, чем у космонавтов: в армии оценили обновленный продуктовый набор военных

Он пояснил, что эти наборы сделали легче и компактнее, чтобы пайки можно было доставлять бойцам беспилотниками. Но калорийность и пищевая ценность еды сохраняются.

«Общая тенденция такая: мы должны сохранить калорийность и пищевую ценность, обеспечить витамины. Наверняка вы где-нибудь видели продуктовый набор космонавтов. Наш набор сейчас лучше, чем у космонавтов», — отметил Солодчук.

По его словам, к 10 октября все военные были обеспечены зимней формой. В войска еще начал поступать усовершенствованный спальник весом 2,8 кг, рассчитанный на температуру до минус 15 градусов. Российским бойцам выдали несколько миллионов комплектов нагревательных стелек и вкладышей для обуви, а также перчаток, спальников и одежды.

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