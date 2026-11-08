Электроподстанция, контейнеровоз и сухогруз Украины пострадали от ударов ВС РФ
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры противника, а еще по морским судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ.
Днем в воскресенье в результате ударов поражена электроподстанция 330 кВ «Каменская». Она обеспечивала работу предприятий военной промышленности, расположенных в Днепропетровской области.
По удар попал контейнеровоз в порту Черноморск Одесской области. Они привез на Украину имущество и грузы двойного назначения.
Также пострадал сухогруз противника в Черном море юго-западнее Одессы. был с вооружением и военным имуществом для ВСУ.
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