Электроподстанция, контейнеровоз и сухогруз Украины пострадали от ударов ВС РФ

Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры противника, а еще по морским судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ.

Днем в воскресенье в результате ударов поражена электроподстанция 330 кВ «Каменская». Она обеспечивала работу предприятий военной промышленности, расположенных в Днепропетровской области.

По удар попал контейнеровоз в порту Черноморск Одесской области. Они привез на Украину имущество и грузы двойного назначения.

Также пострадал сухогруз противника в Черном море юго-западнее Одессы. был с вооружением и военным имуществом для ВСУ.

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