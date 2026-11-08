Метро Москвы отсудило 500 тыс руб у башкирского бизнесмена за букву «М» в игре

Метрополитен столицы отсудил у башкирского предпринимателя свыше 500 тыс. рублей за продажу настольной игры, где используется его товарный знак — буква «М», которая есть около всех станций подземки, сообщает Msk1.ru .

Компания указала, что бизнесмен торговал настольной игрой «Открой Москву», на которой изображена буква «М». Цена игры — 2,2 тыс. рублей. Как рассказали юристы метро, использование данного знака с правообладателем не согласовывалось. Метрополитен направлял досудебную претензию с требованием выплатить компенсацию и прекратить нарушение, но остался без ответа и пошел в суд.

Ответчик на заседание не явился, а суд принял сторону истца. В решении суда говорится, что правовая охрана товарного знака столичного метро распространяется в том числе на настольные игры.

Интересно, что оштрафовали не создателя игры, а продавца. В решении суд пояснил, что он нес ответственность за товар, которым торгует.

«Предприниматель, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась, мог и должен был проверять закупаемую продукцию на предмет незаконного использования интеллектуальной собственности и не допускать к реализации контрафакт», — отмечается в решении.

Кроме основной суммы компенсации, на бизнесмена возложили еще компенсацию денег, которые затраченных метрополитеном. В частности, с предпринимателя дополнительно взыщут 195 рублей и 60 копеек за почтовые расходы, а также за госпошлину — 34 тыс. рублей.

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