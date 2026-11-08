Пенсионерка упала с колеса обозрения при попытке прокатиться бесплатно в Самаре

Пожилая женщина упала с колеса обозрения, когда попыталась прокатиться на нем бесплатно в Самаре, сообщает 112 .

Инцидент произошел в парке имени Гагарина. 76-летняя пенсионерка решила попасть на аттракцион без билета, но попытка сэкономить закончилась падением с высоты.

В результате происшествия женщина пенсионерка получила переломы таза, ребер и бедра. Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее 18-летняя девушка погибла, вылетев с аттракциона «Маятник» в парке развлечений в Мексике. Во время движение «вертушки» крепления отстегнулись.

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