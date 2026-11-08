Испорченное мясо заморозили и стали продавать в столичном магазине
Москвичка обнаружила в магазине на Тимирязевской улице в столице испорченное охлажденное мясо в морозильнике. Некоторые упаковки с продуктом покрыты толстым слоем инея, сообщает «Осторожно, Москва».
Администратор торговой точки объяснила, что холодильник сломался днем ранее, поэтому сотрудники «ничего сделать не могут».
Как отметила покупательница, мясо уже было испорчено, но и после ее жалобы эту продукцию не убрали с продажи. При этом администратор магазина так не поняла, в чем проблема.
Теперь горожанка планирует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Ранее на этот магазин также жаловались из-за просроченных продуктов и хамства работников.
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