Испорченное мясо заморозили и стали продавать в столичном магазине

Москвичка обнаружила в магазине на Тимирязевской улице в столице испорченное охлажденное мясо в морозильнике. Некоторые упаковки с продуктом покрыты толстым слоем инея, сообщает «Осторожно, Москва» .

Администратор торговой точки объяснила, что холодильник сломался днем ранее, поэтому сотрудники «ничего сделать не могут».

Как отметила покупательница, мясо уже было испорчено, но и после ее жалобы эту продукцию не убрали с продажи. При этом администратор магазина так не поняла, в чем проблема.

Теперь горожанка планирует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Ранее на этот магазин также жаловались из-за просроченных продуктов и хамства работников.

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