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Рекордное количество питьевой воды пришлось доставлять курьеру в Мытищах

Общество
0:11

Рекордное количество питьевой воды пришлось доставлять курьеру в городском округе Мытищи, сообщает Telegram-канал «Подслушано Мытищи».

Курьер известной сети магазинов доставил клиенту 148 литров воды в пластиковых пятилитровых бутылках. С помощью коллег он едва сумел разместить такой объем на своем электромопеде.

На опубликованных кадрах видно, как курьер отравляется на доставку на электропомеде, который загружен «пятилитровками» с водой.

За доставку молодой человек получил всего 448 рублей, но сумел сохранить позитивный настрой.

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