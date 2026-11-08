Рекордное количество питьевой воды пришлось доставлять курьеру в Мытищах
0:11
Рекордное количество питьевой воды пришлось доставлять курьеру в городском округе Мытищи, сообщает Telegram-канал «Подслушано Мытищи».
Курьер известной сети магазинов доставил клиенту 148 литров воды в пластиковых пятилитровых бутылках. С помощью коллег он едва сумел разместить такой объем на своем электромопеде.
На опубликованных кадрах видно, как курьер отравляется на доставку на электропомеде, который загружен «пятилитровками» с водой.
За доставку молодой человек получил всего 448 рублей, но сумел сохранить позитивный настрой.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.